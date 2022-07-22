Перший випадок поліомієліту за останнє десятиліття зафіксовано в США
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У США зафіксований перший за майже 10 років випадок зараження поліомієлітом, у невакцинованого мешканця штату Нью-Йорк. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.
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Повідомляється, що чоловік не був вакцинований.
Департамент охорони здоров'я округу Рокленд Нью-Йорка заявив, що вони досі намагаються визначити походження інфекції.
За словами відомства, тестування показало, що вірус міг виникнути за межами США. За даними газети Washington Post, 20-річний пацієнт, особистість якого публічно не розголошується, на початку цього року їздив до Польщі та Угорщини.
Як повідомляє WP, його виписали з лікарні, і хоча він може стояти, йому важко ходити.
Додамо
Місцеві випадки поліомієліту в США були значною мірою ліквідовані з 1960-х років після того, як вакцина почала поширюватися в 1955 році. Останній випадок, що виник у США, було виявлено у 2013 році.
Наприкінці 1940-х років понад 35 000 людей щорічно ставали інвалідами через поліомієліт, що робило його однією з найстрашніших хвороб того часу.
Поліомієліт — надзвичайно заразне неврологічне захворювання, що вражає переважно дітей. Симптоми, які можуть проявитися протягом 30 днів, можуть бути легкими та схожими на грип, але хвороба може спричинити параліч та смерть.
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