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Первый в мире: в Китае запустили исследовательский спутник

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Сегодня в Китае успешно запустили в космос спутник науки о Земле, который называется “Гуанму”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhua.

Первый в мире: в Китае запустили исследовательский спутник

Детали

Запуск состоялся 5 ноября в 10:19 по пекинскому времени на космодроме Тайюань, расположенном в северной провинции Китая Шаньси.

Исследовательский спутник “Гуанму” запустили с помощью ракеты носителя"Чанчжэн-6“. Он успешно добрался до нужной орбиты.

В центре запуска спутников сообщили, что это уже 395-й полет ракет носителей серии “Чанчжэн”.

Добавим

“Гуанму” разработали в Китайской академии наук. Это первый в мире космический спутник, предназначенный для выполнения повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Спутник может предоставлять данные космических наблюдений для мониторинга, оценки и изучения взаимодействия между человеком, природой и устойчивым развитием.

Напомним

3 Ноября на северо-западе Китая с космодрома Цзюцюань запустили группу спутников дистанционного зондирования Земли.

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