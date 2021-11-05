Первый в мире: в Китае запустили исследовательский спутник
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Сегодня в Китае успешно запустили в космос спутник науки о Земле, который называется “Гуанму”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhua.
Детали
Запуск состоялся 5 ноября в 10:19 по пекинскому времени на космодроме Тайюань, расположенном в северной провинции Китая Шаньси.
Исследовательский спутник “Гуанму” запустили с помощью ракеты носителя"Чанчжэн-6“. Он успешно добрался до нужной орбиты.
В центре запуска спутников сообщили, что это уже 395-й полет ракет носителей серии “Чанчжэн”.
Добавим
“Гуанму” разработали в Китайской академии наук. Это первый в мире космический спутник, предназначенный для выполнения повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.
Спутник может предоставлять данные космических наблюдений для мониторинга, оценки и изучения взаимодействия между человеком, природой и устойчивым развитием.
Напомним
3 Ноября на северо-западе Китая с космодрома Цзюцюань запустили группу спутников дистанционного зондирования Земли.