У Китаї запустили групу супутників дистанційного зондування Землі

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Другу групу супутників сімейства Yaogan-32 було запущено за допомогою ракети Long March-2C із прикріпленим до неї розгінним блоком.

Запуск відбувся приблизно о 15:43 за пекінським часом із космодрому міста Цзюцюань, яке розташоване на півночі Китаю.

Додамо, що для ракети-носія типу Long March це був 394-й запуск.

Нагадаємо

20 жовтня стало відомо, що Північна Корея випробувала нову балістичну ракету, яку запустила з підводного човна.

Лідер КНДР заявив, що розвиток ядерної зброї потрібен для захисту від США та Південної Кореї.