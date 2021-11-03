У Китаї запустили групу супутників дистанційного зондування Землі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Сьогодні на північному заході Китаю із космодрому Цзюцюань запустили групу супутників дистанційного зондування Землі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Xinhua.
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Другу групу супутників сімейства Yaogan-32 було запущено за допомогою ракети Long March-2C із прикріпленим до неї розгінним блоком.
Запуск відбувся приблизно о 15:43 за пекінським часом із космодрому міста Цзюцюань, яке розташоване на півночі Китаю.
Додамо, що для ракети-носія типу Long March це був 394-й запуск.
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