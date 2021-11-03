В Китае запустили группу спутников дистанционного зондирования Земли
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Сегодня на северо-западе Китая с космодрома Цзюцюань запустили группу спутников дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhua.
Детали
Вторая группа спутников семейства Yaogan-32 была запущена с помощью ракеты Long March-2C с прикрепленным к ней разгонным блоком.
Запуск состоялся в 15:43 по пекинскому времени с космодрома города Цзюцюань, который расположен на севере Китая.
Добавим, что для ракеты-носителя типа Long March это был 394-й запуск.
Напомним
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