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В Китае запустили группу спутников дистанционного зондирования Земли

Киев • УНН

 • 18898 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Сегодня на северо-западе Китая с космодрома Цзюцюань запустили группу спутников дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhua.

В Китае запустили группу спутников дистанционного зондирования Земли

Детали

Вторая группа спутников семейства Yaogan-32 была запущена с помощью ракеты Long March-2C с прикрепленным к ней разгонным блоком.

Запуск состоялся в 15:43 по пекинскому времени с космодрома города Цзюцюань, который расположен на севере Китая.

Добавим, что для ракеты-носителя типа Long March это был 394-й запуск.

Напомним

20 октября стало известно, что Северная Корея испытала новую баллистическую ракету, которую запустила с подводной лодки.

Лидер КНДР заявил, что развитие ядерного оружия нужно для защиты от США и Южной Кореи.

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