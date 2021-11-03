В Китае запустили группу спутников дистанционного зондирования Земли

Детали

Вторая группа спутников семейства Yaogan-32 была запущена с помощью ракеты Long March-2C с прикрепленным к ней разгонным блоком.

Запуск состоялся в 15:43 по пекинскому времени с космодрома города Цзюцюань, который расположен на севере Китая.

Добавим, что для ракеты-носителя типа Long March это был 394-й запуск.

Напомним

20 октября стало известно, что Северная Корея испытала новую баллистическую ракету, которую запустила с подводной лодки.

Лидер КНДР заявил, что развитие ядерного оружия нужно для защиты от США и Южной Кореи.