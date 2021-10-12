Лідер КНДР заявив, що розвиток ядерної зброї потрібен для захисту від США та Південної Кореї

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Стоячи біля найбільших ракет Північної Кореї, лідер Кім Чен Ин сказав, що розвиток зброї його країни необхідний в умовах ворожої політики США та нарощування військових у Південній Кореї. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Пхеньян лише нарощував військові сили для самооборони, а не для того, щоб розпочинати війну, сказав Кім.

Кім зробив зауваження, стоячи поруч із різною зброєю, включаючи міжконтинентальні балістичні ракети країни (МБР), показані фотографії в газеті правлячої партії “Родонг Сінмун”. Серед них-Hwasong-16, найбільша МБР Північної Кореї, відкрита на військовому параді в жовтні 2020 року, але ще не запущена.

Цитата

“Ми ні з ким не прагнемо війни, а скоріше, щоб запобігти самій війні і буквально посилити стримування війни для захисту національного суверенітету”, — сказав він, додавши, що головним ворогом Північної Кореї є “сама війна”.

Нагадаємо

Північна Корея заявила у п’ятницю, що випробувала новий тип зенітної ракети.

Раніше КНДР запустила нову гіперзвукову ракету.

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