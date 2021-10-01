КНДР запустила зенітну ракету

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“Академія оборонних наук КНДР 30 вересня випробувала нещодавно розроблену нею зенітну ракету з метою підтвердження практичності роботи пускової установки, радіолокатора та комплексної бойової команди, а також комплексних бойових характеристик ракету ”, - йдеться в повідомленні.

Раніше на цьому тижні Корея випробувала нову гіперзвукову ракету.

Нагадаємо

Північна Корея на минулому тижні заявила, що готова розглянути можливість проведення ще одного саміту з Південною Кореєю, якщо буде забезпечено взаємну повагу між сусідами, після заклику президента Південної Кореї Мун Чже Іна прийняти декларацію про офіційне закінчення Корейської війни 1950-1953 років.

Переговори з денуклеаризації, розпочаті між колишнім президентом США Дональдом Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином в 2018 році, зайшли в глухий кут з 2019 року.

Обидві Кореї провели випробувальні пуски балістичних ракет 15 вересня, що стало частиною перегонів з озброєння, в якій обидві країни розробляють все більш досконалу зброю, в той час як спроби почати переговори з розрядки напруги виявляються марними.