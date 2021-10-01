КНДР запустила зенитную ракету
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Северная Корея заявила в пятницу, что испытала новый тип зенитной ракеты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yonhap News Agency.
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"Академия оборонных наук КНДР 30 сентября испытала недавно разработанную ею зенитную ракету с целью подтверждения практичности работы пусковой установки, радиолокатора и комплексной боевой команды, а также комплексных боевых характеристик ракеты", - говорится в сообщении.
Ранее на этой неделе Корея испытала новую гиперзвуковую ракету.
Напомним
Северная Корея на прошлой неделе заявила, что готова рассмотреть возможность проведения еще одного саммита с Южной Кореей, если будет обеспечено взаимное уважение между соседями, после призыва президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина принять декларацию об официальном окончании Корейской войны 1950-1953 годов.
Переговоры по денуклеаризации, созданные между бывшим президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в 2018 году, зашли в тупик с 2019 года.
Обе Кореи провели испытательные пуски баллистических ракет 15 сентября, что стало частью гонки по вооружению, в которой обе страны разрабатывают все более совершенное оружие, в то время как попытки начать переговоры с разрядки напряжения оказываются тщетными.