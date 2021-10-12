Лидер КНДР заявил, что развитие ядерного оружия нужен для защиты от США и Южной Кореи
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Стоя у крупнейших ракет Северной Кореи, лидер Ким Чен Ын сказал, что развитие оружия его страны необходим в условиях враждебной политики США и наращивание военных в Южной Корее. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Пхеньян только наращивал силы для самообороны, а не для того, чтобы начинать войну, сказал Ким.
Ким сделал замечание, стоя рядом с различным оружием, включая межконтинентальные баллистические ракеты страны (МБР), показаны фотографии в газете правящей партии “Родонг Синмун”. Среди них-Hwasong-16, самая МБР Северной Кореи, открытая на военном параде в октябре 2020 года, но еще не запущена.
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“Мы ни с кем не хотим войны, а скорее, чтобы предотвратить самой войне и буквально усилить сдерживания войны для защиты национального суверенитета”, — сказал он, добавив, что главным врагом Северной Кореи есть “сама война”.
Напомним
Северная Корея заявила в пятницу, что испытала новый тип зенитной ракеты.
Ранее КНДР запустила новую гиперзвуковую ракету.