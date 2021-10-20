КНДР підтвердила запуск нової балістичної ракети з підводного човна
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Північна Корея випробувала нову балістичну ракету, запустивши її з підводного човна напередодні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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БРПЛ “нового типу” було запущено з тієї самої підводної човни, яка брала участь у випробуванні 2016 року більш старої БРПЛ.
Ракета була запущена з моря в околицях Сінпо, де Північна Корея зберігає підводні човни, а також обладнання для випробування БРПЛ. Вона є тоншою, меншою, ніж попередні конструкції БРПЛ Північної Кореї, і, можливо, це модель, яку раніше не бачили.
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Білий дім закликав Північну Корею утриматися від подальших “провокацій”, а прес-секретар Джен Псакі заявила у вівторок, що Сполучені Штати залишаються відкритими для дипломатичних відносин з КНДР щодо її програм озброєння.
Поки що Пхеньян відкидав ці увертюри, звинувачуючи Сполучені Штати та Південну Корею у розмовах про дипломатію, водночас нарощуючи напруженість у власній військовій діяльності.
Нагадаємо
КНДР запустила дві балістичні ракети.
Лідер КНДР заявив, що розвиток ядерної зброї потрібен для захисту від США та Південної Кореї.