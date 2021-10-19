КНДР запустила дві балістичні ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Північна Корея випустила одну балістичну ракету біля свого східного узбережжя у вівторок. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Одна балістична ракета була запущена близько 10:17 ранку за місцевим часом з околиць Сінпо, повідомили в Об’єднаному штабі Південної Кореї, де Північна Корея зберігає підводні човни, а також обладнання для випробування балістичних ракет з підводних човнів.
Північна Корея також запустила з цього району ракети інших типів.
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що було виявлено дві балістичні ракети, і “прикро”, що Північна Корея провела низку ракетних випробувань за останні тижні.
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Запуск, про який повідомили представники Південної Кореї та Японії, відбувся після того, як у понеділок, 18 жовтня, у Вашингтоні зустрілися посланці США та Південної Кореї, щоб обговорити ядернепротистояння з Північною Кореєю.
Повідомлялося, що у вівторок у Сеулі також зустрінуться керівники шпигунів із США, Південної Кореї та Японії.
Нагадаємо
Лідер КНДР заявив, що розвиток ядерної зброї потрібен для захисту від США та Південної Кореї.