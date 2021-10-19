КНДР запустила две баллистические ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Северная Корея выпустила одну баллистическую ракету у своего восточного побережья во вторник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Одна баллистическая ракета была запущена около 10:17 утра по местному времени из окрестностей СИНП, сообщили в Объединенном штабе Южной Корее, где Северная Корея сохраняет подводные лодки, а также оборудования для испытания баллистических ракет с подводных лодок.
Северная Корея также запустила из этого района ракеты других типов.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что были обнаружены две баллистические ракеты, и “досадно”, что Северная Корея провела ряд ракетных испытаний за последние недели.
Дополнительно
Запуск, о котором сообщили представители Южной Кореи и Японии, произошел после того, как в понедельник, 18 октября, в Вашингтоне встретились посланцы США и Южной Кореи, чтобы обсудить ядернепротистояння с Северной Кореей.
Сообщалось, что во вторник в Сеуле также встретятся руководители шпионов из США, Южной Кореи и Японии.
Напомним
Лидер КНДР заявил , что развитие ядерного оружия нужен для защиты от США и Южной Кореи.