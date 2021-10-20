КНДР подтвердила запуск новой баллистической ракеты с подводной лодки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Северная Корея испытала новую баллистическую ракету, запустив ее с подводной лодки накануне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
БРПЛ “нового типа” был запущен с той же подводной лодки, которая участвовала в испытании 2016 более старой БРПЛ.
Ракета была запущена с моря в окрестностях СИНП, где Северная Корея сохраняет подводные лодки, а также оборудования для испытания БРПЛ. Она является тоньше, меньше, чем предыдущие конструкции БРПЛ Северной Кореи, и, возможно, это модель, которую раньше не видели.
Дополнительно
Белый дом призвал Северную Корею воздержаться от дальнейших “провокаций”, а пресс-секретарь Джен Псаки заявила во вторник, что Соединенные Штаты остаются открытыми для дипломатических отношений с КНДР по ее программ вооружения.
Пока Пхеньян отвергал эти увертюры, обвиняя США и Южную Корею в разговорах о дипломатии, одновременно наращивая напряженность в собственной военной деятельности.
Напомним
КНДР запустила две баллистические ракеты.
Лидер КНДР заявил , что развитие ядерного оружия нужен для защиты от США и Южной Кореи.