Перший у світі: в Китаї запустили дослідницький супутник

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Запуск відбувся 5 листопада о 10:19 за пекінським часом на космодромі Тайюань, розташованому у північній провінції Китаю Шаньсі.

Дослідницький супутник “Гуанму” запустили за допомогою ракети носія “Чанчжен-6”. Він успішно дістався потрібної орбіти.

У центрі запуску супутників повідомили, що це вже 395-й політ ракет носіїв серії “Чанчжен”.

Додамо

“Гуанму” розробили в Китайській академії наук. Це першим у світі космічний супутник, призначеним для обслуговування цілей порядку денного ООН у сфері сталого розвитку на період до 2030 року.

Супутник може надавати дані космічних спостережень для моніторингу, оцінки та вивчення взаємодії між людиною, природою та сталим розвитком.

Нагадаємо

3 листопада на північному заході Китаю із космодрому Цзюцюань запустили групу супутників дистанційного зондування Землі.