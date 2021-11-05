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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Перший у світі: в Китаї запустили дослідницький супутник

Київ • УНН

 • 17855 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Сьогодні в Китаї успішно запустили в космос супутник науки про Землю, який називається “Гуанму”. Про це повідомляє УНН із посиланням на Xinhua.

Перший у світі: в Китаї запустили дослідницький супутник

Деталі

Запуск відбувся 5 листопада о 10:19 за пекінським часом на космодромі Тайюань, розташованому у північній провінції Китаю Шаньсі.

Дослідницький супутник “Гуанму” запустили за допомогою ракети носія “Чанчжен-6”. Він успішно дістався потрібної орбіти.

У центрі запуску супутників повідомили, що це вже 395-й політ ракет носіїв серії “Чанчжен”.

Додамо

“Гуанму” розробили в Китайській академії наук. Це першим у світі космічний супутник, призначеним для обслуговування цілей порядку денного ООН у сфері сталого розвитку на період до 2030 року.

Супутник може надавати дані космічних спостережень для моніторингу, оцінки та вивчення взаємодії між людиною, природою та сталим розвитком.

Нагадаємо

3 листопада на північному заході Китаю із космодрому Цзюцюань запустили групу супутників дистанційного зондування Землі.

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