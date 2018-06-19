Первый тендер по строительству платной дороги в Украине состоится до конца года - Омелян
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В Украине до конца 2018 года состоится тендер по сооружению первой платной дороги "Львов-Краковец". Об этом сказал в интервью "5 каналу" министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает УНН.
"В этом году мы планируем начало тендерных процедур на строительство первой платной дороги в Украине Львов-Краковец, плюс возможно северный объезд Львова. Далее мы хотим пойти в направлении Киев к Одессе, это, в первую очередь, Киев-Белая Церковь", - рассказал он.
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По его словам, есть перспектива платной дороги, которая соединит Херсон-Николаев-Одесса.
Ранее Омелян заявлял, что первые концессионные автодороги в Украине могут появиться в 2017-2018 годах.