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Первый тендер по строительству платной дороги в Украине состоится до конца года - Омелян

Первый тендер по строительству платной дороги в Украине состоится до конца года - Омелян

Киев  •  УНН

 • 11653 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. В Украине до конца 2018 года состоится тендер по сооружению первой платной дороги "Львов-Краковец". Об этом сказал в интервью "5 каналу" министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает УНН.

"В этом году мы планируем начало тендерных процедур на строительство первой платной дороги в Украине Львов-Краковец, плюс возможно северный объезд Львова. Далее мы хотим пойти в направлении Киев к Одессе, это, в первую очередь, Киев-Белая Церковь", - рассказал он.

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По его словам, есть перспектива платной дороги, которая соединит Херсон-Николаев-Одесса.

Ранее Омелян заявлял, что первые концессионные автодороги в Украине могут появиться в 2017-2018 годах.

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