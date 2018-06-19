Перший тендер з будівництва платної дороги в Україні відбудеться до кінця року - Омелян
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. В Україні до кінця 2018 року відбудеться тендер зі спорудження першої платної дороги “Львів-Краківець”. Про це сьогодні сказав в інтерв’ю “5 каналу” міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає УНН.
“Цього року ми плануємо початок тендерних процедур на спорудження першої платної дороги в Україні Львів-Краківець, плюс можливо північний об’їзд Львова. Далі ми хочемо піти у напрямку Київ до Одеси, це, в першу чергу, Київ-Біла Церква”, — розповів він.
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За його словами, є перспектива платної дороги, яка поєднає Херсон-Миколаїв-Одесу.
Раніше Омелян заявляв, що перші концесійні автошляхи в Україні можуть з’явитися у 2017-2018 роках.