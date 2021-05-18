Первый полуфинал "Евровидения" начался в Роттердаме

Детали
В нем принимают участие Destiny, представляющий Мальту, и Елена Цагрину, которая выступает за Кипр. По прогнозам букмекеров, в общем зачете они претендуют на места в первой пятерке. Все шансы на выход в финал у украинского коллектива Go_A, группы из Литвы The Roop, а также — у россиянки Манежи. Среди 16 участников первого финала разыгрываются 10 путевок в финал.
Поздно вечером 17 мая во время генеральной репетиции шоу, проходит при участии зрителей в зале, у Destiny, Go_A и Роксен из Румынии возникли проблемы со звуком в наушниках. Поэтому организаторы вынуждены были пойти на экстраординарные меры — дать исполнителям возможность выступить еще раз.
Дело в том, что во время этой репетиции оценки конкурсантам выставляют национальные жюри. Их баллы складываются оценкам телезрителей. А они проголосуют в прямом эфире во время трансляции первого полуфинала “Евровидения” во вторник. Около полуночи по киевскому времени станет известно, кто выйдет в финал. Он состоится в субботу, 22 мая.
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Следовательно, сегодня вечером, в первом полуфинале Евровидения выступят представители:
Литва: группа The Roop — “Discoteque”;
Словения: певица Ana Soklič — “Amen”;
Россия: певица Manizha с песней “Russian Woman”;
Швеция: певец Tusse с песней “Voices”;
Австралия: певица Montaigne с песней “Technicolour”;
Северная Македония: певец Vasil с песней “Here I Stand”;
Ирландия: певица Lesley Roy — “Maps”;
Кипр: певица Elena Tsagrinou с песней “El Diablo”;
Норвегия: певец TIX — “Fallen Angel”;
Хорватия: певица Albina — “Tick-Tock”;
Бельгия: группа Hooverphonic — “The Wrong Place”;
Израиль: певица Eden Alene с песней “Set Me Free”;
Румыния: певица ROXEN с песней “Amnesia”;
Азербайджан: певица Efendi с песней “Mata Hari”;
Украина: группа Go_A — “SHUM”;
Мальта: певица Destiny — “Je Me Casse”.
Справка
65-й по счету конкурс “Евровидение” должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом “Откройся” (Open Up). 18 марта 2020 года Европейский вещательный союз принял решение отменить конкурс из-за пандемии коронавируса. Финал “Евровидения-2021” пройдет 22 мая в Роттердаме под прежним лозунгом.
Стоит также отметить, что две страны снялись с конкурса — Армения и Беларусь, исключена из-за своей скандальной песни.