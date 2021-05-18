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Первый полуфинал "Евровидения" начался в Роттердаме

Киев • УНН

 • 20687 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Музыкальный конкурс "Евровидение" вернулся на телеэкраны после двухлетнего перерыва. Во вторник вечером, 18 мая, в 22 часов по киевскому времени в концертно-спортивном комплексе Ahoy в Роттердаме прозвучали привычные для фанатов фанфары, известив о начале первого полуфинала "Евровидения-2021". По мнению большинства журналистов, освещающих конкурс, это самый сильный из двух полуфиналов этого года, передает УНН.

Первый полуфинал "Евровидения" начался в Роттердаме

Детали

В нем принимают участие Destiny, представляющий Мальту, и Елена Цагрину, которая выступает за Кипр. По прогнозам букмекеров, в общем зачете они претендуют на места в первой пятерке. Все шансы на выход в финал у украинского коллектива Go_A, группы из Литвы The Roop, а также — у россиянки Манежи. Среди 16 участников первого финала разыгрываются 10 путевок в финал.

Поздно вечером 17 мая во время генеральной репетиции шоу, проходит при участии зрителей в зале, у Destiny, Go_A и Роксен из Румынии возникли проблемы со звуком в наушниках. Поэтому организаторы вынуждены были пойти на экстраординарные меры — дать исполнителям возможность выступить еще раз.

Дело в том, что во время этой репетиции оценки конкурсантам выставляют национальные жюри. Их баллы складываются оценкам телезрителей. А они проголосуют в прямом эфире во время трансляции первого полуфинала “Евровидения” во вторник. Около полуночи по киевскому времени станет известно, кто выйдет в финал. Он состоится в субботу, 22 мая.

Пользователи

Следовательно, сегодня вечером, в первом полуфинале Евровидения выступят представители:

  • Литва: группа The Roop — “Discoteque”;
  • Словения: певица Ana Soklič — “Amen”;
  • Россия: певица Manizha с песней “Russian Woman”;
  • Швеция: певец Tusse с песней “Voices”;
  • Австралия: певица Montaigne с песней “Technicolour”;
  • Северная Македония: певец Vasil с песней “Here I Stand”;
  • Ирландия: певица Lesley Roy — “Maps”;
  • Кипр: певица Elena Tsagrinou с песней “El Diablo”;
  • Норвегия: певец TIX — “Fallen Angel”;
  • Хорватия: певица Albina — “Tick-Tock”;
  • Бельгия: группа Hooverphonic — “The Wrong Place”;
  • Израиль: певица Eden Alene с песней “Set Me Free”;
  • Румыния: певица ROXEN с песней “Amnesia”;
  • Азербайджан: певица Efendi с песней “Mata Hari”;
  • Украина: группа Go_A — “SHUM”;
  • Мальта: певица Destiny — “Je Me Casse”.

    • Справка

    65-й по счету конкурс “Евровидение” должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом “Откройся” (Open Up). 18 марта 2020 года Европейский вещательный союз принял решение отменить конкурс из-за пандемии коронавируса. Финал “Евровидения-2021” пройдет 22 мая в Роттердаме под прежним лозунгом.

    Стоит также отметить, что две страны снялись с конкурса — Армения и Беларусь, исключена из-за своей скандальной песни.

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