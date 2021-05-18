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The Guardian

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Перший півфінал "Євробачення" почався в Роттердамі

Київ • УНН

 • 20687 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Музичний конкурс “Євробачення” повернувся на телеекрани після дворічної перерви. У вівторок увечері, 18 травня, о 22 годині за київським часом в концертно-спортивному комплексі Ahoy в Роттердамі прозвучали звичні для фанатів фанфари, сповістивши про початок першого півфіналу “Євробачення-2021”. На думку більшості журналістів, які висвітлюють конкурс, це найсильніший з двох півфіналів цього року, передає УНН.

Перший півфінал "Євробачення" почався в Роттердамі

Деталі

У ньому беруть участь Destiny, що представляє Мальту, і Елена Цагріну, яка виступає за Кіпр. За прогнозами букмекерів, у загальному заліку вони претендують на місця в першій п’ятірці. Всі шанси на вихід у фінал є в українського колективу Go_A, гурти з Литви The Roop, а також — у росіянки Маніжі. Серед 16 учасників першого фіналу розігруються 10 путівок до фіналу.

Пізно ввечері 17 травня під час генеральної репетиції шоу, що проходить за участю глядачів в залі, у Destiny, Go_A і Роксен з Румунії виникли проблеми зі звуком у навушниках. Через це організатори змушені були піти на екстраординарні заходи — дати виконавцям можливість виступити ще раз.

Справа в тому, що під час цієї репетиції оцінки конкурсантам виставляють національні журі. Їх бали складаються з оцінками телеглядачів. А вони проголосують в прямому ефірі під час трансляції першого півфіналу “Євробачення” у вівторок. Близько опівночі за київським часом стане відомо, хто вийде в фінал. Він відбудеться в суботу, 22 травня.

Список учасників

Відтак, сьогодні увечері, в першому півфіналі Євробачення виступлять представники:

  • Литва: гурт The Roop — “Discoteque”;
  • Словенія: співачка Ana Soklič — “Amen”;
  • Росія: співачка Manizha з піснею “Russian Woman”;
  • Швеція: співак Tusse з піснею “Voices”;
  • Австралія: співачка Montaigne з піснею “Technicolour”;
  • Північна Македонія: співак Vasil з піснею “Here I Stand”;
  • Ірландія: співачка Lesley Roy — “Maps”;
  • Кіпр: співачка Elena Tsagrinou з піснею “El Diablo”;
  • Норвегія: співак TIX — “Fallen Angel”;
  • Хорватія: співачка Albina — “Tick-Tock”;
  • Бельгія: гурт Hooverphonic — “The Wrong Place”;
  • Ізраїль: співачка Eden Alene з піснею “Set Me Free”;
  • Румунія: співачка ROXEN з піснею “Amnesia”;
  • Азербайджан: співачка Efendi з піснею “Mata Hari”;
  • Україна: гурт Go_A — “SHUM”;
  • Мальта: співачка Destiny — “Je Me Casse”.

    • Довідка

    65-й за рахунком конкурс “Євробачення” повинен був пройти з 12 по 16 травня 2020 року в концертному залі Ahoy в Роттердамі під слоганом “Відкрийся” (Open Up). 18 березня 2020 року Європейський мовний союз прийняв рішення скасувати конкурс через пандемію коронавірусу. Фінал “Євробачення-2021” пройде 22 травня в Роттердамі під колишнім гаслом.

    Варто також відзначити, що дві країни знялися з конкурсу — це Вірменія і Білорусь, виключена через свою скандальну пісню.

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