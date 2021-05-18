Перший півфінал "Євробачення" почався в Роттердамі

Деталі

У ньому беруть участь Destiny, що представляє Мальту, і Елена Цагріну, яка виступає за Кіпр. За прогнозами букмекерів, у загальному заліку вони претендують на місця в першій п’ятірці. Всі шанси на вихід у фінал є в українського колективу Go_A, гурти з Литви The Roop, а також — у росіянки Маніжі. Серед 16 учасників першого фіналу розігруються 10 путівок до фіналу.

Пізно ввечері 17 травня під час генеральної репетиції шоу, що проходить за участю глядачів в залі, у Destiny, Go_A і Роксен з Румунії виникли проблеми зі звуком у навушниках. Через це організатори змушені були піти на екстраординарні заходи — дати виконавцям можливість виступити ще раз.

Справа в тому, що під час цієї репетиції оцінки конкурсантам виставляють національні журі. Їх бали складаються з оцінками телеглядачів. А вони проголосують в прямому ефірі під час трансляції першого півфіналу “Євробачення” у вівторок. Близько опівночі за київським часом стане відомо, хто вийде в фінал. Він відбудеться в суботу, 22 травня.

Список учасників

Відтак, сьогодні увечері, в першому півфіналі Євробачення виступлять представники:

Литва: гурт The Roop — “Discoteque”;

Словенія: співачка Ana Soklič — “Amen”;

Росія: співачка Manizha з піснею “Russian Woman”;

Швеція: співак Tusse з піснею “Voices”;

Австралія: співачка Montaigne з піснею “Technicolour”;

Північна Македонія: співак Vasil з піснею “Here I Stand”;

Ірландія: співачка Lesley Roy — “Maps”;

Кіпр: співачка Elena Tsagrinou з піснею “El Diablo”;

Норвегія: співак TIX — “Fallen Angel”;

Хорватія: співачка Albina — “Tick-Tock”;

Бельгія: гурт Hooverphonic — “The Wrong Place”;

Ізраїль: співачка Eden Alene з піснею “Set Me Free”;

Румунія: співачка ROXEN з піснею “Amnesia”;

Азербайджан: співачка Efendi з піснею “Mata Hari”;

Україна: гурт Go_A — “SHUM”;

Мальта: співачка Destiny — “Je Me Casse”.