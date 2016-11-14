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15 марта, 19:03 • 110283 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152768 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129089 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122236 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107978 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103112 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99329 просмотра

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Первый "онлайн" -миллионер посетил студию "Лото-Забавы"

Первый "онлайн" -миллионер посетил студию "Лото-Забавы"

Киев • УНН

 • 23317 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В тиражи № 898 от 23 октября 2016 года в Украине появился новый, 254-й миллионер «Лото-Забава».
Так, игрок из Киевской области Анатолий Юрченко зачеркнул три горизонтали с одной льготной подковки и сорвал один из главных призов популярной лотереи страны. 13 ноября Анатолий с женой Еленой пришли в студию "Лото-Забавы". Корреспондент УНН решил пообщаться с супругами-миллионерами.

- Анатолий, вы - первый "онлайн" миллионер. Расскажите, пожалуйста, почему вы решили купить лотерейный билет именно через Интернет?

- Я начал покупать лотерейные билеты через Интернет, потому что мне не удобно ездить куда-то, искать их. Интернет - это быстро, это экономия времени и это удобно: купил через сайт и все.

- А как давно вы играете в лотереи?

- Лет 8-10. К этому времени играл нерегулярно, но в последнее время стал чаще играть.

- А дети тоже играют?

- Нет, дети не играют, они скептически к этому относятся (смеется - ред.).

- Как вы рассказали семье, что стали миллионерами?

- Мы сначала позвонили старшему сыну. Рассказали. Он спросил нас: "Папа, Вы в адеквате» (смеется - ред.). Жена подтвердит это. А младшего сына мы ждали, пока он приедет из командировки, он далеко работает. Он приехал, мы сели за столом, рассказали ему и спросили: "Ну так что, кто там насмехался и со скептицизмом относился до лотерей?" Теперь он изменил свое мнение.

- Будете продолжать покупать лотерейные билеты?

- Да, мы уже покупаем. Хотя и говорят, что снаряд в одну воронку не попадает, но мы верим. Все же бывает.

Напомним, приобрести билеты "Лото-Забава" через Интернет, не выходя из дома, стало возможно летом 2016 года. Это было сделано в ответ на многочисленные просьбы лотерейных поклонников. С тех пор у игроков появилась прекрасная возможность покупать и проверять свои лотерейные билеты в еще более удобный и современный способ. Кроме того, для большего удобства можно подписаться на рассылку результатов розыгрышей, которая будет приходить на электронную почту.

Напомним, "Лото-Забава" официально признана рекордсменом по количеству выигрышей среди лотерей .

Так, 9 октября 2016 года эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава".

 

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