Первый "онлайн" -миллионер посетил студию "Лото-Забавы"

- Анатолий, вы - первый "онлайн" миллионер. Расскажите, пожалуйста, почему вы решили купить лотерейный билет именно через Интернет?

- Я начал покупать лотерейные билеты через Интернет, потому что мне не удобно ездить куда-то, искать их. Интернет - это быстро, это экономия времени и это удобно: купил через сайт и все.

- А как давно вы играете в лотереи?

- Лет 8-10. К этому времени играл нерегулярно, но в последнее время стал чаще играть.

- А дети тоже играют?

- Нет, дети не играют, они скептически к этому относятся (смеется - ред.).

- Как вы рассказали семье, что стали миллионерами?

- Мы сначала позвонили старшему сыну. Рассказали. Он спросил нас: "Папа, Вы в адеквате» (смеется - ред.). Жена подтвердит это. А младшего сына мы ждали, пока он приедет из командировки, он далеко работает. Он приехал, мы сели за столом, рассказали ему и спросили: "Ну так что, кто там насмехался и со скептицизмом относился до лотерей?" Теперь он изменил свое мнение.

- Будете продолжать покупать лотерейные билеты?

- Да, мы уже покупаем. Хотя и говорят, что снаряд в одну воронку не попадает, но мы верим. Все же бывает.

Напомним, приобрести билеты "Лото-Забава" через Интернет, не выходя из дома, стало возможно летом 2016 года. Это было сделано в ответ на многочисленные просьбы лотерейных поклонников. С тех пор у игроков появилась прекрасная возможность покупать и проверять свои лотерейные билеты в еще более удобный и современный способ. Кроме того, для большего удобства можно подписаться на рассылку результатов розыгрышей, которая будет приходить на электронную почту.

Напомним, "Лото-Забава" официально признана рекордсменом по количеству выигрышей среди лотерей .

Так, 9 октября 2016 года эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава".