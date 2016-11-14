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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Перший "онлайн"-мільйонер завітав до студії "Лото-Забави"

Перший "онлайн"-мільйонер завітав до студії "Лото-Забави"

Київ • УНН

 • 23321 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. У тиражі № 898 від 23 жовтня 2016 року в Україні з’явився новий, 254-й мільйонер “Лото-Забава”.
Так, гравець із Київської області Анатолій Юрченко закреслив три горизонталі з однією пільговою підковкою та зірвав один з головних призів найпопулярнішої лотереї країни. 13 листопада Анатолій із дружиною Оленою завітали до студії "Лото-Забави". Кореспондент УНН вирішив поспілкуватися із подружжям-мільйонерів.

- Пане Анатолію, ви - перший "онлайн" мільйонер. Розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили купити лотерейний білет саме через Інтернет?

- Я почав купувати лотерейні білети через Інтернет, тому що мені не зручно їздити кудись, шукати їх. Інтернет – це швидко, це економія часу і це зручно: купив через сайт і все.

- А як давно ви граєте у лотереї?

- Десь років 8-10. До цього часу грав не регулярно, але останнім часом став частіше грати.

- А діти теж грають?

- Ні, діти не грають, вони скептично до цього ставляться (сміється – ред.).

- Як ви розповіли родині, що стали мільйонерами?

- Ми спочатку зателефонували старшому сину. Розповіли. Він запитав у нас: "Тату, Ви в адекваті" (сміється – ред.). Дружина підтвердить це. А молодшого сина ми чекали, поки він приїде із відрядження, він далеко працює. Він приїхав, ми сіли за столом, розповіли йому і запитали: "Ну так що, хто там насміхався і з скептицизмом ставився до лотерей?" Тепер він змінив свою думку.

- Будете продовжувати купувати лотерейні білети?

- Так, ми вже купуємо. Хоча і говорять, що снаряд в одну воронку не потрапляє, але ми віримо. Все ж буває.

Нагадаємо, придбати білети "Лото-Забава“ через Інтернет, не виходячи з дому, стало можливо влітку 2016 року. Це було зроблено у відповідь на численні прохання лотерейних шанувальників. Відтоді в гравців з’явилась чудова можливість купувати та перевіряти свої лотерейні білети у ще більш зручний та сучасний спосіб. Крім того, для більшої зручності можна підписатись на розсилку результатів розіграшів, яка буде приходити на електронну пошту.

Нагадаємо, “Лото-Забава” офіційно визнана рекордсменом за кількістю виграшів серед лотерей.

Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото-Забава”.

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