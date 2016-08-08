Первый комикс о Супермене продан за почти 1 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Первый комикс с Суперменом продали в США почти за 1 млн долл. Речь идет о редкой копии графической новеллы, вышедшей в 1938 году. Торгами занимался аукционный дом Heritage Auctions, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
На обложке выпуска Action Comics No. 1 указана цена в 0,1 долл. На аукционе комикс ушел с молотка за 956 тыс. долл. Ожидалось, что лот будет продан за 750 тыс. долл.
Эта графическая новелла считается очень редкой: сейчас существует лишь около 100 ее копий.
Как рассказали в Heritage Auctions, лот поступил от фаната комиксов с Восточного побережья США. В 1990-х годах он приобрел этот выпуск за 26 тыс. долл. Имена нового и бывшего владельцев графической новеллы не разглашаются.