Перший комікс про Супермена продали за майже 1 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Перший комікс з Суперменом продали у США майже за 1 млн дол. Йдеться про рідкісну копію графічної новели, що вийшла в 1938 році. Торгами займався аукціонний дім Heritage Auctions, передає УНН з посиланням на Associated Press.
На обкладинці випуску Action Comics No. 1 вказана ціна у 0,1 дол. На аукціоні комікс пішов з молотка за 956 тис. дол. Очікувалося, що лот буде проданий за 750 тис. дол.
Ця графічна новела вважається дуже рідкісною: наразі існує лише близько 100 її копій.
Як розповіли в Heritage Auctions, лот надійшов від фаната коміксів з Східного узбережжя США. У 1990-х роках він придбав цей випуск за 26 тис. дол. Імена нового і колишнього власників графічної новели не розголошуються.