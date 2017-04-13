"Первый канал" не будет транслировать "Евровидение-2017"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. "Первый канал" отказался транслировать "Евровидение-2017" из-за ситуации с российской участницей конкурса Юлией Самойловой. Об этом говорится в сообщении российского телеканала, передает УНН.
"Первый канал" получил письмо от Европейского вещательного союза с сообщением, что ЕВС не смог урегулировать вопрос об участии в конкурсе "Евровидение-2017" участницы от России Юлии Самойловой.
"Первый канал" считает отказ украинской стороны абсолютно необоснованным", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе телеканала отметили, что Европейский вещательный союз, по-прежнему предлагает вариант удаленного участия Юлии Самойловой или ее замены на другого участника.
"Удаленное выступление дискриминирует российскую участницу и идет вразрез с правилами и принципами конкурса. Вариант замены Юлии Самойловой на другого исполнителя, на наш взгляд, даже не может рассматриваться.
В сложившейся ситуации Первый канал не считает возможным транслировать конкурс "Евровидение-2017", - говорится в заявлении телеканала.
Напомним, "Первый канал" отказался от дистанционного выступления Ю.Самойловои на "Евровидении".
Как сообщал УНН, СБУ запретила въезд в Украину российской певице Ю.Самойловий на три года.