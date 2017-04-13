“Перший канал” не транслюватиме "Євробачення-2017"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. "Перший канал" відмовився транслювати "Євробачення-2017" через ситуацію з російською учасницею конкурсу Юлією Самойлової. Про це йдеться в повідомленні російського телеканалу, передає УНН.
"Перший канал" отримав лист від Європейської мовної спілки з повідомленням, що ЄМС не змогла врегулювати питання про участь в конкурсі "Євробачення-2017" учасниці від Росії Юлії Самойлової.
"Перший канал" вважає відмову української сторони абсолютно необгрунтованим", - йдеться в повідомленні.
Також в прес-службі телеканалу зазначили, що Європейський мовний союз, як і раніше пропонує варіант віддаленої участі Юлії Самойлової або її заміни на іншого учасника.
"Віддалене виступ дискримінує російську учасницю і йде врозріз з правилами і принципами конкурсу. Варіант заміни Юлії Самойлової на іншого виконавця, на наш погляд, навіть не може розглядатися.
У ситуації, що склалася Перший канал не вважає за можливе транслювати конкурс "Євробачення-2017", - йдеться в заяві телеканалу.
Нагадаємо, “Перший канал” відмовився від дистанційного виступу Ю.Самойлової на “Євробаченні”.
Як повідомляв УНН, СБУ заборонила в’їзд до України російській співачці Ю.Самойловій на три роки.