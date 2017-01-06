Первый из самолетов ГП "Антонов" в 2017-м отметит 70-летие
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В 2017 году ГП "Антонов" будет отмечать 70-летие со дня первого полета первенца большой семьи самолетов "АН" - знаменитого биплана Ан-2. Об этом сообщили в пресс-службе ГП.
"Ан-2 - мой самый большой успех", - отметил конструктор Олег Антонов, которого цитирует пресс-служба.
В ГП отметили, что многочисленные варианты Ан-2 выполняли самые разнообразные задачи. Они массово применялись в сельском хозяйстве, для проведения геологоразведочных работ, перевозки людей, животных, различных грузов. На этих самолетах обучение прошли тысячи летчиков, выполнили прыжки многочисленные парашютисты.
"Еще один рекорд этого крупнейшего в мире биплана - его длительное серийное производство. За прошедшие годы построено более 1700 экземпляров Ан-2 и его модификаций", - говорится в сообщении.