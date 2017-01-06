Перший із літаків ДП “Антонов” у 2017-му відзначить 70-річчя
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. У 2017 році ДП “Антонов” відзначатиме 70-річчя від дня першого польоту первістка великої родини літаків “АН” — славнозвісного біплана Ан-2. Про це УНН повідомили у прес-службі ДП.
“Ан-2 — мій найбільший успіх”, - зазначив конструктор Олег Антонов, якого цитує прес-служба. І
У ДП зазначили, що численні варіанти Ан-2 виконували найрізноманітніші задачі. Вони масово застосовувалися в сільському господарстві, для проведення геологорозвідувальних робіт, перевезення людей, тварин, різних вантажів. На цих літаках навчання пройшли тисячі льотчиків, виконали стрибки численні парашутисти.
"Ще один рекорд цього найбільшого в світі біплана — його тривале серійне виробництво. За минулі роки побудовано більше 1700 екземплярів Ан-2 та його модифікацій", - йдеться у повідомленні.