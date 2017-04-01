Первый день апреля будет преимущественно солнечным
Киев • УНН
КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Сегодня в Украине температура воздуха существенно повысится и составит в течение дня + 10 + 17 ° С, местами + 18 + 24 ° С градусов тепла. На востоке и северо-востоке ожидается + 8 + 13 ° С градусов тепла, передает УНН со ссылкой на Украинские гидромецентр.
Ночью столбики термометров будут колебаться в пределах + 1 + 8 ° С, на юге до + 12 ° С градусов тепла.
Атмосферное давление возрастет, во всех областях будет сухо и преимущественно солнечно. На востоке и в центральной части местами увеличится облачность и пройдет небольшой дождь.
Ветер в Украине преимущественно юго-западный, 5-10 м / с.