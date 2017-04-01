Перший день квітня буде переважно сонячним

Вночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах +1+8°С, на півдні до +12°С градусів тепла.

Атмосферний тиск зросте, в усіх областях буде сухо та переважно сонячно. На сході та у центральній частині місцями збільшиться хмарність та пройде невеликий дощ.

Вітер в Україні переважно південно-західний, 5-10 м/с.