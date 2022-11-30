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Первый чернокожий законодатель избран лидером демократов в Палате представителей США

Первый чернокожий законодатель избран лидером демократов в Палате представителей США

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Демократы в Палате представителей единогласно избрали конгрессмена Хакима Джефриса своим следующим лидером партии, что сделало его первым чернокожим законодателем, возглавившим одну из основных партий в Конгрессе. Об этом УНН информирует со ссылкой на CNN.

Детали

52-летний Джефрис теперь должен сменить спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, которая уходит с должности лидера демократов до следующего созыва Конгресса в январе.

Пелоси остается первой женщиной, получившей мантию спикера, и ее решение уйти с поста лидера демократов является переломным моментом для партии, открывающей новую эру.

Кандидатура Джефриса была одобрена во время закрытого заседания на Капитолийском холме. Джефрис пообещал работать с республиканцами на следующем Конгрессе, заявив, что демократы «надеются найти возможности для партнерства с другой стороной и работать с ними везде, где это возможно».

Теперь он возглавит демократов Палаты представителей как лидер их меньшинства после того, как партия потеряла контроль над палатой в результате промежуточных выборов 8 ноября. К Джефрису присоединятся его номер два, представитель меньшинства Кэтрин Кларк и глава фракции Пит Агиллар.

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