Первый чернокожий законодатель избран лидером демократов в Палате представителей США
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Демократы в Палате представителей единогласно избрали конгрессмена Хакима Джефриса своим следующим лидером партии, что сделало его первым чернокожим законодателем, возглавившим одну из основных партий в Конгрессе. Об этом УНН информирует со ссылкой на CNN.
Детали
52-летний Джефрис теперь должен сменить спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, которая уходит с должности лидера демократов до следующего созыва Конгресса в январе.
Пелоси остается первой женщиной, получившей мантию спикера, и ее решение уйти с поста лидера демократов является переломным моментом для партии, открывающей новую эру.
Кандидатура Джефриса была одобрена во время закрытого заседания на Капитолийском холме. Джефрис пообещал работать с республиканцами на следующем Конгрессе, заявив, что демократы «надеются найти возможности для партнерства с другой стороной и работать с ними везде, где это возможно».
Теперь он возглавит демократов Палаты представителей как лидер их меньшинства после того, как партия потеряла контроль над палатой в результате промежуточных выборов 8 ноября. К Джефрису присоединятся его номер два, представитель меньшинства Кэтрин Кларк и глава фракции Пит Агиллар.