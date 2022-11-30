Перший чорношкірий законодавець обраний лідером демократів у Палаті представників США

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52-річний Джефріс тепер повинен змінити спікера палати представників Ненсі Пелосі, що йде з посади лідера демократів до наступного скликання Конгресу в січні.

Пелосі залишається першою жінкою, яка отримала мантію спікера, і її рішення піти з посади лідера демократів є переломним моментом для партії, яка відкриває нову еру.

Кандидатуру Джефріса було схвалено під час закритого засідання на Капітолійському пагорбі. Джефріс пообіцяв працювати з республіканцями на наступному Конгресі, заявивши, що демократи «сподіваються знайти можливості для партнерства з іншою стороною та працювати з ними скрізь, де це можливо».

Тепер він очолить демократів Палати представників як лідер їхньої меншості після того, як партія втратила контроль над палатою в результаті проміжних виборів 8 листопада. До Джефріса приєднаються його номер два, представник меншості Кетрін Кларк та голова фракції Піт Агілар.