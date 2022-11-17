Ненсі Пелосі йде з посади лідера Демократичної партії, але залишиться в Конгресі

Деталі

Республіканці візьмуть під свій контроль палату у січні після того, як у середу отримали незначну більшість.

Демократи, як і раніше, контролюють Сенат.

«Для мене настала година, коли нове покоління очолить збори демократів, які я так глибоко поважаю», — сказала 82-річна Пелосі.

«Я не домагатимуся переобрання в лідери Демократичної партії на наступному Конгресі», — заявила вона перед законодавцями у своєму виступі у Палаті представників.

Пелосі заявила, що продовжить представляти свій округ Сан-Франциско на наступному Конгресі, і високо оцінила вищі, ніж очікувалося, результати демократів у проміжному конкурсі.

Доповнення

Відхід Пелосі з посади лідера партії ознаменує кінець епохи у Вашингтоні.

Обрана до Конгресу у 1987 році, вона вперше стала спікером у 2007 році. Відома своєю жорсткою владою над партійними рядами, вона головувала на обох імпічментах Дональда Трампа під час свого другого перебування на цій посаді.

Пелосі заявила минулого тижня, що на її рішення про майбутнє вплине жорстокий напад на її літнього чоловіка напередодні проміжних виборів 8 листопада.

Пол Пелосі, якому також 82 роки, був госпіталізований із серйозними травмами після того, як зловмисник увірвався до їхнього будинку в Сан-Франциско і напав на нього з молотком.

Контекст

В умовах зростання інфляції та падіння рейтингів популярності Байдена республіканці сподівалися захопити контроль над обома палатами, щоб заблокувати більшість законодавчих планів Байдена.

Партія Байдена отримала незаперечну більшість у верхній палаті з 50 місцями плюс вирішальний голос віце-президента Камали Харріс, а грудневий другий тур до Сенату в Джорджії ще може призвести до того, що демократи збільшать свою більшість до 51 у верхній палаті.