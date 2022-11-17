Нэнси Пелоси уходит с поста лидера Демократической партии, но останется в Конгрессе

Детали

Республиканцы примут под свой контроль палату в январе после того, как в среду получили незначительное большинство.

Демократы по-прежнему контролируют Сенат.

«Для меня настал час, когда новое поколение возглавит собрание демократов, которое я так глубоко уважаю», — сказала 82-летняя Пелоси.

«Я не буду добиваться переизбрания в лидеры Демократической партии на следующем Конгрессе», — заявила она перед законодателями в своем выступлении в Палате представителей.

Пелоси заявила, что продолжит представлять свой округ Сан-Франциско на следующем Конгрессе, и высоко оценила более высокие, чем ожидалось, результаты демократов в промежуточном конкурсе.

Дополнение

Уход Пелоси с поста лидера партии ознаменует конец эпохи в Вашингтоне.

Избранная в Конгресс в 1987 году, она впервые стала спикером в 2007 году. Известная своей жесткой властью над партийными рядами, она председательствовала на обоих импичментах Дональда Трампа во время своего второго пребывания на этом посту.

Пелоси заявила на прошлой неделе, что на ее решение о будущем повлияет жестокое нападение на ее пожилого мужа накануне промежуточных выборов 8 ноября.

Пол Пелоси, которому также 82 года, был госпитализирован с серьезными травмами после того, как злоумышленник ворвался в их дом в Сан-Франциско и напал на него с молотком.

Контекст

В условиях роста инфляции и падения рейтингов популярности Байдена республиканцы надеялись захватить контроль над обеими палатами, чтобы заблокировать большинство законодательных планов Байдена.

Партия Байдена получила неоспоримое большинство в верхней палате с 50 местами плюс решающий голос вице-президента Камалы Харрис, а декабрьский второй тур в Сенат в Джорджии еще может привести к тому, что демократы увеличат свое большинство до 51 в верхней палате.