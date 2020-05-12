Первые случаи заражения коронавирусом произошли в чемпионате Португалии по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Три футболиста португальского "Витория Гимарайнш" сдали положительный результат на коронавирус, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Все спортсмены, о которых идет речь, не имеют симптомов и находятся в изоляции, при поддержке клуба в соответствии со всеми рекомендациями Генерального директората по вопросам здравоохранения.
Отмечается, что медицинский департамент "Витории Гимарайнш" будет продолжать разрабатывать жесткий план действий в чрезвычайных ситуациях в связи с пандемией коронавируса.
Клуб, на момент приостановления португальского первенства, занимает 6-е место с 37 очками после 24 туров.
Добавим, данные три случая заражения стали первыми среди игроков в чемпионате Португалии.