Перші випадки зараження коронавірусом сталися в чемпіонаті Португалії з футболу

Всі спортсмени, про яких йде мова, не мають симптомів і знаходяться в ізоляції, за підтримки клубу у відповідності з усіма рекомендаціями Генерального директорату з питань охорони здоров'я.

Зазначається, що медичний департамент "Віторії Гімарайнш" буде продовжувати розробляти жорсткий план дій в надзвичайних ситуаціях у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Клуб, на момент призупинення португальської першості, займає 6-те місце із 37 очками після 24 турів.

Додамо, дані три випадки зараження стали першими серед гравців в чемпіонаті Португалії.