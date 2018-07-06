Первые прививки для младенцев против туберкулеза и гепатита: что изменилось
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В Украине обновлен Национальный календарь профилактических прививок. Обновления в календаре касаются вакцинации против гепатита В и туберкулеза. Об этом сообщается на правительственном портале, передает УНН.
“Дети будут получать единую прививку БЦЖ против туберкулеза на 3-5 сутки (ранее вакцинация проводилась на 3-7 сутки). Кроме того, отныне вторую дозу вакцины против гепатита В ребенок будет получать во второй месяц жизни (ранее 3 месяц жизни)”, - говорится в сообщении.
Как отмечается, новации в календаре базируются на международном опыте проведения иммунизации, а также соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.
Кроме того, вакцинация против гепатита В теперь приведена в соответствие с практикой в странах Европы. Данное медицинское средство совпадает или сочетается с иммунизацией против дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита у детей (в 2 и 6 месяцев).
“Такой подход является целесообразным и научно обоснованным и помогает увеличить долю детей, привитых своевременно”, — подчеркивается в сообщении.
Также ответственные в правительстве за сферу здравоохранения чиновники напомнили, что сейчас в Украине ввели обязательную вакцинацию детей от 10 опасных заболеваний:
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- гепатита В
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- туберкулеза
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- полиомиелита
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- дифтерии,
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- коклюша
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- столбняка
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- гемофильной инфекции
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- кори
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- краснухи
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- эпидемического паротита.
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Все вакцины для детей, необходимые для иммунизации согласно Национальному календарю прививок, переданы в регионы и доступны бесплатно в заведениях первичной медицинской помощи Украины. Как отмечают в Минздраве, все эти вакцины являются качественными, эффективными и безопасными, они имеют квалификацию Всемирной организации здравоохранения. Некоторые вакцины являются однокомпонентными (защищают от одного заболевания), другие — многокомпонентные (защищают от двух или более заболеваний одновременно). Вакцины, приобретаемые для Украины за средства государственного бюджета, закупает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
Напомним, запрет на болгарскую вакцину БЦЖ в Украине отменили.