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Перші щеплення для немовлят проти туберкульозу і гепатиту: що змінилось

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. В Україні оновлено Національний календар профілактичних щеплень. Оновлення в календарі стосуються вакцинації проти гепатиту В та туберкульозу. Про це повідомляється на урядовому порталі, передає УНН

“Діти отримуватимуть єдине щеплення БЦЖ проти туберкульозу на 3-5 добу (раніше вакцинація проводилась на 3-7 добу). Крім того, відтепер другу дозу вакцини проти гепатиту В дитина отримуватиме у другий місяць життя (раніше 3 місяць життя)”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, новації у календарі базуються на міжнародному досвіді проведення імунізації, а також відповідають рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Крім того, вакцинація проти гепатиту В тепер приведена у відповідність до практики в країнах Європи. Даний медичний засіб збігається або поєднується з імунізацією проти дифтерії, правця, кашлюка та поліомієліту у дітей (у 2 та 6 місяців).

“Такий підхід є доцільним та науково обґрунтованим і допомагає збільшити частку дітей, щеплених своєчасно”, — підкреслюється у повідомленні.

Також відповідальні в уряді за сферу охорони здоров’я посадовці нагадали, що наразі в Україні запроваджено обов’язкову вакцинацію дітей від 10 небезпечних хвороб:

  • гепатиту В
  • туберкульозу
  • поліомієліту
  • дифтерії,
  • кашлюка
  • правця
  • гемофільної інфекції
  • кору
  • краснухи
  • епідемічного паротиту.


Всі вакцини для дітей, необхідні для імунізації згідно з Національним календарем щеплень, передані в регіони та доступні безоплатно в закладах первинної медичної допомоги України. Як наголошують у МОЗ, всі ці вакцини є якісними, ефективними та безпечними, вони кваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Деякі вакцини є однокомпонентними (захищають від одного захворювання), інші — багатокомпонентними (захищають від двох чи більше захворювань одночасно). Вакцини, які придбаються для України за кошти державного бюджету, закуповує Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

Нагадаємо, заборону на болгарську вакцину БЦЖ в Україні скасували.

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