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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Первые награды премии "Золотой глобус"

Киев • УНН

 • 15365 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Николь Кидман завоевала награду за лучшую женскую роль в мини-сериале “Большая маленькая ложь”, а Сэм Рокуэлл получил “Золотой глобус” в номинации “Лучшая мужская роль второго плана” за картину “Три билборда на границе Эббинг, Миссури”, передает УНН со ссылкой на NBC.

Первые награды премии "Золотой глобус"

Рейчел Броснахен удостоена премии за роль первого плана в сериале “Удивительная миссис Мейзел”. Элизабет Мосс получила “Золотой глобус” за роль в драматическом сериале “Рассказ служанки”.

Джеймс Франко завоевал “Золотой глобус” в номинации “Лучший актер в комедии или мюзикле” за роль в картине “Горе-творец” (The Disaster Artist). За награду в этой номинации также боролись Стив Карелл (“Битва полов”), Хью Джекман (“Самый шоумен”), Дэниэл Калуя (“Долой”) и Эльгорт (“Малыш на драйве”).

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Французский композитор Александр Депла стал триумфатор за музыку к картине “Вид воды”. “Золотой глобус” за лучшую оригинальную песню завоевали авторы композиции This Is Me из кинофильма “Наибольший шоумен” Бенджи Пасек и Джастин Пол.

Как ранее сообщало УНН, участницы движения против сексуального насилия, которые объединились под хэштегом #MeToo, вместе с известными актрисами провели в воскресенье акцию перед началом вручения кинопремии “Золотой глобус” в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

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