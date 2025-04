Перші нагороди кінопремії "Золотий глобус"

Рейчел Броснахен удостоєна премії за роль першого плану в серіалі “Дивовижна місіс Мейзел”. Елізабет Мосс отримала “Золотий глобус” за роль в драматичному серіалі “Розповідь служниці”.

Джеймс Франко завоював “Золотий глобус” у номінації “Кращий актор в комедії або мюзиклі” за роль в картині “Горе-творець” (The Disaster Artist). За нагороду в цій номінації також змагалися Стів Карелл (“Битва полів”), Х’ю Джекман (“Найбільший шоумен”), Деніел Калуя (“Геть”) і Ансель Елгорт (“Малюк на драйві”).

“Таємниця Коко” став кращим повнометражним мультиплікаційним фільмом.

Французький композитор Олександр Депла став триумфатором за музику до картини “Форма води”. “Золотий глобус” за кращу оригінальну пісню завоювали автори композиції This Is Me з кінофільму “Найбільший шоумен” Бенджі Пасік і Джастін Пол.

Як раніше повідомляло УНН, учасниці руху проти сексуального насильства, які об’єдналися під хештегом #MeToo, разом із відомими акторками провели у неділю акцію перед початком вручення кінопремії “Золотий глобус” у Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія).