Первые конкурсы по "малой приватизации" начнутся на следующей неделе

"Планируем, что на этой неделе ФГИУ подпишет договора с авторизованными электронными площадками и уже на следующей неделе мы сможем начать первые конкурсы по продажам. Наша задача - провести приватизацию качественно, прозрачно, с максимальным экономическим эффектом для предприятий, которые мы передаем в частную собственность. Все проблемные вопросы мы решим в рамках рабочего процесса и проведем малую приватизацию вовремя и качественно", - цитирует пресс-служба слова Саенко.



В пресс-службе правительства также сообщили, что МЭРТ вместе с НКЦБФР проработают условия продажи пакетов акций государственных компаний на электронных площадках, уточнят детали и условия проведения электронных аукционов, гарантийных взносов и др., Подготовят разъяснения вопрос введения информации об условиях электронных аукционов.



Как сообщал УНН, Фонд государственного имущества призвал Кабмин, МЭРТ и ГП "Прозоро.Продажи" устранить проблемы, мешающие запуску малой приватизации.



Также сообщалось, первые 10 площадок получили аккредитацию для проведения малой приватизации.



Ранее Фонд государственного имущества утвердил перечни объектов малой приватизации, которые подлежат продаже в 2018 году. В список попали около 600 объектов.