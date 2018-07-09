Перші конкурси з "малої приватизації" розпочнуться наступного тижня

"Плануємо, що на цьому тижні ФДМУ підпише договори з авторизованими електронними майданчиками і вже на наступному тижні ми зможемо почати перші конкурси з продажу. Наше завдання – провести приватизацію якісно, прозоро, з максимальним економічним ефектом для підприємств, які ми передаємо в приватну власність. Усі проблемні питання ми вирішимо в рамках робочого процесу й проведемо малу приватизацію вчасно та якісно", - цитує прес-служба слова Саєнка.



У прес-службі уряду також поінформували, що МЕРТ разом з НКЦБФР пропрацюють умови продажу пакетів акцій державних компаній на електронних майданчиках, уточнять деталі та умови проведення електронних аукціонів, гарантійних внесків та ін., підготують роз'яснення питання введення інформації про умови електронних аукціонів.



Як повідомляв УНН, Фонд державного майна закликав Кабмін, МЕРТ та ДП “Прозоро.Продажі” усунути проблеми, що заважають запуску малої приватизації.



Також повідомлялося, перші 10 майданчиків отримали акредитацію для проведення малої приватизації.



Раніше Фонд державного майна затвердив переліки об’єктів малої приватизації, що підлягають продажу в 2018 році. До списку потрапили близько 600 об‘єктів.