Первое заседание Антикризисного штаба "Укрзализныци" состоится завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Завтра, 16 сентября, состоится первое заседание Антикризисного штаба по восстановлению устойчивого функционирования АО “Укрзализныця”, передает УНН со ссылкой на пресс-службу “Укрзализныци”.
Заседание будет посвящено ситуации с закупками критически важных материалов, которые необходимы для стабильного функционирования отрасли и проведения ремонтов.
“В этом году фактически провалены закупки материалов для ремонтов инфраструктуры и подвижного состава — уровень обеспечения номенклатуры закупок по критическим позициям составляет лишь 20%, выполнение годового плана закупок — 34%. Состояние организации и осуществления закупок грозит срывом железнодорожных перевозок. Ситуация требует радикальных шагов со стороны команды Укрзализныци, Министерства, парламентариев и всех ветвей государственной власти”, — комментирует глава Антикризисного штаба “Укрзализныци”, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Отметим, что Правительство одобрило создание Антикризисного штаба “Укрзализныци” 9 сентября. В Антикризисный штаб вошли заместитель министра инфраструктуры Василий Шкураков, и. о. председателя правления АО “Укрзализныця” Александр Камишин, заместитель министра экономики Украины Кристина Голубицкая, заместитель министра финансов Украины Александр Кава, председатель ВСК Верховной Рады Юлия Гришина, представители правоохранительных органов, Антимонопольного комитета Украины, EBA, ACC и другие.
“Образование Антикризисного штаба „Укрзализныци“ должно способствовать осуществлению согласованных действий органов государственной власти, учреждений, организаций и субъектов хозяйствования для восстановления стабильного финансового состояния АО „Укрзализныця“ как единого государственного железнодорожного перевозчика с целью обеспечения экономики и населения Украины качественными и безопасными перевозками железнодорожным транспортом”, — говорится в пояснительной записке к проекту постановления о создании Антикризисного штаба.
Добавим, что Антикризисный штаб создан во исполнение решения СНБО.
В контексте
Изменениям в “УЗ” обязаны членам Временной следственной комиссии по вопросам оценки критического состояния железной дороги, которая была создана в Верховной Раде в январе под руководством Юлии Гришиной.
За период работы ВСК освобожден предыдущее руководство “УЗ”, активизирована работа правоохранительных органов, кроме того, на вопрос “УЗ” заинтересовался Совет нацбезопасности Украины.
9 сентября ВР приняла отчет ВСК по ситуации в “УЗ”, где в частности отмечена необходимость срочных кадровых изменений.