Перше засідання Антикризового штабу "Укрзалізниці" відбудеться завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Завтра, 16 вересня, відбудеться перше засідання Антикризового штабу з відновлення сталого функціонування АТ “Укрзалізниця”, передає УНН із посиланням на пресслужбу “Укрзалізниці”.
Засідання буде присвячене ситуації із закупівлями критично важливих матеріалів, які необхідні для стабільного функціонування галузі та проведення ремонтів.
“Цьогоріч фактично провалені закупівлі матеріалів для ремонтів інфраструктури та рухомого складу — рівень забезпечення номенклатури закупівель за критичними позиціями складає лише 20%, виконання річного плану закупівель — 34%. Стан організації та здійснення закупівель загрожує зривом залізничних перевезень. Ситуація потребує радикальних кроків з боку команди Укрзалізниці, Міністерства, парламентарів та усіх гілок державної влади”, — коментує очільник Антикризового штабу “Укрзалізниці”, міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
Зазначимо, що Уряд схвалив створення Антикризового штабу “Укрзалізниці” 9 вересня. До Антикризового штабу увійшли заступник міністра інфраструктури Василь Шкураков, в. о. голови правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Камишін, заступник міністра економіки України Крістіна Голубицька, заступник міністра фінансів України Олександр Кава, голова ТСК Верховної Ради Юлія Гришина, представники правоохоронних органів, Антимонопольного комітету України, EBA, ACC та інші.
“Утворення Антикризового штабу „Укрзалізниці“ має сприяти здійсненню узгоджених дій органів державної влади, установ, організацій та суб’єктів господарювання для відновлення стабільного фінансового стану АТ „Укрзалізниця“ як єдиного державного залізничного перевізника з метою забезпечення економіки та населення України якісними та безпечними перевезеннями залізничним транспортом”, — йдеться у пояснювальній записці до проекту постанови про утворення Антикризового штабу.
Додамо, що Антикризовий штаб створено на виконання рішення РНБО.
В контексті
Змінам в “УЗ” завдячують членам Тимчасової слідчої комісії з питань оцінки критичного стану залізниці, яка була створена у Верховній Раді у січні під керівництвом Юлії Гришиної.
За період роботи ТСК звільнено попереднє керівництво “УЗ”, активізовано роботу правоохоронних органів, крім того, питанням “УЗ” зацікавився Рада нацбезпеки України.
9 вересня ВР ухвалила звіт ТСК щодо ситуації в “УЗ”, де зокрема зазначена необхідність термінових кадрових змін.