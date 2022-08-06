Первое судно с зерном из вышедшего из Украины каравана уже прибыло к Стамбулу
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Первое судно с зерном из каравана из трех кораблей, вышедших из Украины, уже прибыло к Стамбул, где вскоре состоится его проверка, сообщили Минобороны Турции, пишет УНН.
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"Судно Navistar под флагом Панамы, которое отправилось из Украины в Ирландию из Одесского порта с 33 тысячами тонн кукурузы, достигло назначенного места на севере Стамбула и бросило якорь. В ближайшее время судно будет проинспектировано Совместным координационным центром", - говорится в сообщении в Twitter.
Дополнение
Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля. Украина и россия являются крупными экспортерами зерна и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерна.
Первое судно с зерном в рамках сделки вышло из порта Одессы 1 августа. Это судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне. Везет 26 тыс. тонн кукурузы в Ливан. Его успешно проинспектировали у Стамбула 3 августа. Судно отправилось после этого дальше по маршруту.
5 августа еще три судна с украинской кукурузой покинули украинские порты.