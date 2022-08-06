Перше судно з зерном з каравану, що вийшов з України, уже прибуло до Стамбула
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Перше судно з зерном з каравану з трьох кораблів, що вийшли з України, уже прибуло до Стамбула, де невдовзі відбудеться його перевірка, повідомили Міноборони Туреччини, пише УНН.
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"Судно Navistar під прапором Панами, яке вирушило з України до Ірландії з Одеського порту з 33 тисячами тонн кукурудзи, досягло призначеного місця на півночі Стамбула та кинуло якір. Найближчим часом судно буде проінспектовано Спільним координаційним центром", - йдеться у повідомленні у Twitter.
Доповнення
Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Южний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого. Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зерна.
Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Це судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне. Везе 26 тис. тонн кукурудзи до Лівану. Його успішно проінспектували біля Стамбула 3 серпня. Судно відправилося після цього далі за маршрутом.
5 серпня ще три судна з українською кукурудзою покинули українські порти.