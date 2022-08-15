Первое судно с украинской пшеницей прибыло в Стамбул - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Первое судно с украинской пшеницей, экспортируемой в рамках "зернового" соглашения при посредничестве Турции, прибыло в Стамбул, сообщает TRT World со ссылкой на Совместный координационный центр, пишет УНН.
Детали
Судно под флагом Белиза стало первым судном с пшеницей из Украины через Черное море после вторжения рф, отмечает телеканал. Судно Sormovsky с 3050 тоннами пшеницы отбыло из украинского порта "Черноморск" в пятницу.
На кадрах видно, как судно пересекает Стамбульский пролив и швартуется там, ожидая проверки.
Это была первая партия пшеницы из Украины, на долю которой вместе с россией приходилась около трети мирового экспорта пшеницы до 24 февраля.
Дополнение
Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), что были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.
Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерновых. Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под погрузку впервые с 24 февраля зашло в порт в Одесской области 6 августа. Коридор заработал в обе стороны.