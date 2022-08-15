Перше судно з українською пшеницею прибуло до Стамбула - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Перше судно з українською пшеницею, що експортується в межах "зернової" угоди за посередництва Туреччини, прибуло до Стамбула, повідомляє TRT World з посиланням на Спільний координаційний центр, пише УНН.
Деталі
Судно під прапором Белізу стало першим судном з пшеницею з України через Чорне море після вторгнення рф, відзначає телеканал. Судно Sormovsky із 3050 тоннами пшениці відбуло з українського порту "Чорноморськ" у п'ятницю.
На кадрах видно, як судно перетинає Стамбульську протоку і швартується там, чекаючи перевірки.
Це була перша партія пшениці з України, на частку якої разом із росією припадала майже третина світового експорту пшениці до 24 лютого.
Доповнення
Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого.
Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зернових. Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Перше судно під завантаження вперше з 24 лютого зайшло в порт на Одещині 6 серпня. Тож, коридор запрацював в обидва боки.