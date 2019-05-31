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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 06:35 • 108899 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 136202 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143994 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Первое полноценное заседание СНБО будет посвящено войне на Востоке - Данилюк

Первое полноценное заседание СНБО будет посвящено войне на Востоке - Данилюк

Киев  •  УНН

 • 11970 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Первое полноценное заседание Совета безопасности и обороны Украины будет посвящено проблемам на Востоке Украины. Об этом сказал Секретарь СНБО Александр Данилюк после совещания с участием членов СНБО, которое состоялось в АП, передает корреспондент УНН.

"Это был новый формат - совещание. Первое полноценное заседание будет посвящено проблемам на Востоке, с войной на Востоке нашей страны. Через одно - будет посвящено проблемам в сфере энергетики", - сказал Данилюк.

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Напомним, ранее Зеленский заявлял, что СНБО рассмотрит проблемы в угольной отрасли.

Позже секретарь СНБО Александр Данилюк заявлял, что заседание СНБО будет посвящено только вопросу энергетики.

Также напомним, что 29 мая, около четырех часов ночи, на шахте "Лесная" в Сокольском районе произошел обвал породы, в результате чего под завалом оказались двое горняков. Во время проведения спасательной операции на поверхность их подняли без признаков жизни.

Украинские Национальные Новости

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