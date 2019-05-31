Перше повноцінне засідання РНБО буде присвячене війні на Сході - Данилюк
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Перше повноцінне засідання Ради безпеки і оборони України буде присвячене проблемам на Сході України. Про це сказав Секретар РНБО Олександр Данилюк після наради за участі членів РНБО, яке відбулось в АП, передає кореспондент УНН.
“Це був новий формат — нарада. Перше повноцінне засідання буде присвячене проблемам на Сході, з війною на Сході нашої країни. Через одне — буде присвячене проблемам у сфері енергетики”, — сказав Данилюк.
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Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що РНБО розгляне проблеми у вугільній галузі.
Пізніше секретар РНБО Олександр Данилюк заявляв, що засідання РНБО буде присвячене лише питанню енергетики.
Також нагадаємо, що 29 травня, близько четвертої години ночі, на шахті "Лісова" у Сокальському районі стався обвал породи, внаслідок чого під завалом опинились двоє гірників. Під час проведення рятувальної операції на поверхню їх підняли без ознак життя.