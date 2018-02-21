Первая в мире государственная криптовалюта принесла Венесуэле 735 млн долл.

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61807 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 74559 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 77346 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106829 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100271 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104506 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111493 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117077 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122775 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134279 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Первая в мире государственная криптовалюта принесла Венесуэле 735 млн долл.

Первая в мире государственная криптовалюта принесла Венесуэле 735 млн долл.

Киев  •  УНН

 • 9180 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Венесуэла благодаря запуску первой в мире государственной криптовалюты за день собрала 735 млн долл. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро, передает УНН со ссылкой на DW.

"Только за один день продаж El Petro собрано 735 млн долларов. Сегодня рождается криптовалюта, которая может потягаться с Суперменом", - заявил он.

До 19 марта текущего года инвесторы имеют возможность покупать El Petro, стоимость которой составляет около 60 долларов за единицу. Всего планируется реализовать 100 млн криптомонет. В случае если Венесуэле удастся осуществить эту цель, то капитализация El Petro составит 6 млрд евро.

Напомним, в украинском парламенте зарегистрировано несколько законопроектов по легализации рынка криптовалют в стране. В НБУ предложения нардепов назвали преждевременными и несовершенными.

Один из документов подготовил нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка, которого недавно уволили с должности председателя финансового комитета ВРУ. В авторский коллектив своего законопроекта “О стимулировании рынка криптовалют и ее производных” он включил подругу - Анастасию Байбородину.

Вместе с тем эксперты Bitcoin Foundation назвали документ “радикала” бессмысленным и популистским. А по данным СМИ, законопроект Рыбалки (№7183-1) вообще "списан" у российских чиновников.

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