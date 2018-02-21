Перша в світі державна криптовалюта принесла Венесуелі 735 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Венесуела завдяки запуску першої в світі державної криптовалюти за день зібрала 735 млн дол. Про це повідомив президент країни Ніколас Мадуро, передає УНН з посиланням на DW.
"Тільки за один день продажів El Petro зібрано 735 млн доларів. Сьогодні народжується криптовалюта, яка може позмагатися з Суперменом", - заявив він.
До 19 березня поточного року інвестори мають можливість купувати El Petro, вартість якої становить приблизно 60 доларів за одиницю. Всього планується реалізувати 100 млн криптомонет. У разі якщо Венесуелі вдасться здійснити цю мету, то капіталізація El Petro становитиме 6 млрд євро.
Нагадаємо, в українському парламенті зареєстровано кілька законопроектів з легалізації ринку криптовалюти в країні. В НБУ пропозиції нардепів назвали передчасними і недосконалими.
Один з документів підготував нардеп від РПЛ Сергій Рибалка, якого нещодавно звільнили з посади голови фінансового комітету ВРУ. До авторського колективу свого законопроекту "Про стимулювання ринку криптовалюти і її похідних" він включив подругу - Анастасію Байбородіну.
Разом з тим експерти Bitcoin Foundation назвали документ "радикала" безглуздим і популістським. А за даними ЗМІ, законопроект Рибалки (№7183-1) взагалі "списаний" у російських чиновників.