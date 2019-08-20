Первая украинка преодолела стартовый круг "US Open"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. На турнире категории “Большой Шлем” — Открытом чемпионате США по теннису, представительница Украины Катарина Завацкая провела первую встречу, информирует УНН.
Уроженка города Ровно первая из украинских игроков преодолела стартовый раунд на Открытом чемпионате США. Она обыграла Юлию Глушко — 5:7, 6:3, 6:2.
Для нашей соотечественницы эта победа стала первой на Открытом чемпионате США в карьере. В прошлом году юная украинка проиграла на старте квалификации.
Отметим, следующей соперницей 19-летней теннисистки, которая посеяна под 20-м номером, станет немка Анна-Лена Фридзам (231 в мире).
Добавим, призовой фонд турнира составляет 26,47 млн. долл.